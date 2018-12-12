غدًا .. "البواردي" يدشّن فعاليات "التاريخ والتراث" بشقراء وأشيقر

محمد بن مسعود - الدمام - برعاية "هيئة السياحة".. أعمال تراثية منوعة تستمر ٣ أيام

يدشن محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، ظهر غد الخميس، الفعاليات التاريخية بقرية شقراء، والتراثية بقرية أشيقر، والخيمة الشعبية وفعالياتها بنفود شقراء الشرقي.

وتنفذ الفعاليات برعايةٍ من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وتبدأ كل يوم من الساعة ٢ بعد الظهر حتى الساعة الـ١٠ ليلًا، وتستمر ٣ أيام متتالية.

ويشتمل اليوم الأول على عدد من الفعاليات والأعمال التراثية؛ أهمها: فعاليات "قرية شقراء التاريخية"، التي تتضمّن إطلاق الفعاليات من سوق حليوة، وعروض قوافل الإبل بسوق حليوة، والعرضة السعودية، وعروض المزادات التراثية، والرسم الحر والتصوير، والعروض الثقافية "الرواية".

أما فعاليات "قرية أشيقر التراثية" فهي: العرضة والفنون الشعبية، وقصص الحياة اليومية، وعروض زواجات تقليدية، وعروض الألعاب الشعبية، وعروض الفلاحة، وعروض البناء بالطين، وعروض المتاحف.

ويتزامن مع تلك المناشط والأعمال التراثية: فعاليات "المخيم الصحراوي" لضيوف المهرجان، التي تشتمل على عروض: الهجانة، والصقارة، والخيالة، والضيافة وإعداد القهوة، والطبخ بالطرق التقليدية، والفنون الشعبية.

وفي نفس الصدد عَقَدَ محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، اجتماعًا مع الجهات الأمنية بالمحافظة بحضور رئيس بلدية شقراء، المهندس عبدالله بن عزيّز الحربي؛ لوضع الخطة الأمنية لتنظيم فعالية قرية شقراء التاريخية وقرية أشيقر التراثية، ناقش فيه استعدادات جميع القطاعات لدعم الفعاليات، إضافة إلى تواجدها خلال أيام الفعاليات واستغلال هذه الفعالية للتوعية المرورية والأمنية.

كما ناقش "البواردي" مع رئيس البلدية: إعداد وتسوية الموقع العام للفعالية، ووضع خطة لنقل النفايات بشكل دوري طيلة أيام الفعالية، ووضع جميع إمكانيات البلدية في خدمة الفعالية.

كما أكد ضرورة وجود فرقة من الهلال الأحمر السعودي لتقديم جميع الخدمات الإسعافية لمرتادي الفعاليات.