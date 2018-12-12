السعودية اليوم/ أمانة الطائف تنقل سوق المواشي بالحوية إلى السيل الصغير



الطائف 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واس

أزالت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للنظافة وإدارة الأسواق وبلديتي شمال الطائف والسيل الصغير الفرعيتين, سوق المواشي والأغنام بالحوية شمال الطائف, وذلك بعد نقل السوق إلى موقعه الجديد بالسيل الكبير, الذي جرى دعمه وتجهيزه، حفاظاً على سلامة الأهالي المجاورين والبيئة المحيطة.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الطائف إسماعيل ابراهيم, أن لجنة إزالة السوق والمكونة من الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية المعنية مدعومة بالقوة الأمنية، قامت بإزالة الحظائر والغرف والأسوار والإنشاءات من الموقع القديم لسوق المواشي.

وبيّن أن الأمانة وضعت فرق رقابية على الموقع لمنع التعديات والإحداثات العشوائية والإزالة الفورية للإنشاءات, لاستغلال الموقع بشكل غير نظامي، مشيراً إلى أن أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل, تابع منذ وقت طويل موضوع إيجاد موقع بديل لسوق المواشي بالحوية حفاظاً على سلامة المواطنين، ومنع أي تداعيات صحية عليهم جراء قرب الساكن من السوق.

وأبان أن الإدارات المعنية بذلت جهوداً مكثفة خلال الفترة الماضية لنقل السوق مع تهيئة الموقع الجديد بشكل لائق، وسيتم خلال الأيام المقبلة دعم الخدمات المساندة كافة للتسهيل على مرتادي السوق وراحتهم.

// انتهى //

19:53ت م

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الطائف 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسأزالت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للنظافة وإدارة الأسواق وبلديتي شمال الطائف والسيل الصغير الفرعيتين, سوق المواشي والأغنام بالحوية شمال الطائف, وذلك بعد نقل السوق إلى موقعه الجديد بالسيل الكبير, الذي جرى دعمه وتجهيزه، حفاظاً على سلامة الأهالي المجاورين والبيئة المحيطة.وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الطائف إسماعيل ابراهيم, أن لجنة إزالة السوق والمكونة من الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية المعنية مدعومة بالقوة الأمنية، قامت بإزالة الحظائر والغرف والأسوار والإنشاءات من الموقع القديم لسوق المواشي.وبيّن أن الأمانة وضعت فرق رقابية على الموقع لمنع التعديات والإحداثات العشوائية والإزالة الفورية للإنشاءات, لاستغلال الموقع بشكل غير نظامي، مشيراً إلى أن أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل, تابع منذ وقت طويل موضوع إيجاد موقع بديل لسوق المواشي بالحوية حفاظاً على سلامة المواطنين، ومنع أي تداعيات صحية عليهم جراء قرب الساكن من السوق.وأبان أن الإدارات المعنية بذلت جهوداً مكثفة خلال الفترة الماضية لنقل السوق مع تهيئة الموقع الجديد بشكل لائق، وسيتم خلال الأيام المقبلة دعم الخدمات المساندة كافة للتسهيل على مرتادي السوق وراحتهم.// انتهى //19:53ت م0252

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