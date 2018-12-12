السعودية اليوم / نص البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية الدول العربية والافريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن



الرياض 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واس

صدر اليوم البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية الدول العربية والافريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن الذي عقد في مدينة الرياض.. وفيما يلي نصه :

( البيان الختامي)

تلبية لدعوة من المملكة العربية

وتم الاتفاق على أهمية إنشاء كيان يضم الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن يستهدف التنسيق والتعاون بينها ودراسة السبل الكفيلة بتحقيق ذلك في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية والأمنية، وأن يعقد اجتماع قادم لكبار المسؤولين بالقاهرة لمواصلة بحث كافة التفاصيل ذات الصلة بذلك.

في ختام أعمال اجتماعهم عبر الوزراء المشاركون ورؤساء الوفود عن بالغ تقديرهم لاستقبال خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - لهم.

صدر في مدينة الرياض 5 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 12 ديسمبر 2018

// انتهى //

19:49ت م

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الرياض 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسصدر اليوم البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية الدول العربية والافريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن الذي عقد في مدينة الرياض.. وفيما يلي نصه :( البيان الختامي)تلبية لدعوة من المملكة العربية السعودية واتصالاً بالاجتماع الذي عقد بالقاهرة في 11 و12 ديسمبر 2017، عقد وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن اجتماعهم التشاوري الأول بمدينة الرياض بتاريخ 5 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 12 ديسمبر 2018م، وتعبيراً عن الرغبة المشتركة لتعزيز سبل التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بين الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، والسعي لتحقيق مصالحها المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتقديراً للأهمية التي يمثلها هذا الممر المائي الهام للدول العربية والأفريقية المشاطئة وللملاحة والتجارة الدولية، وفي إطار المسئولية التي تقع على عاتق هذه الدول لتوفير الأمن والأمان لهذا الممر الذي كان ولا يزال جسراً للتواصل بين الحضارات الثقافات.وتم الاتفاق على أهمية إنشاء كيان يضم الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن يستهدف التنسيق والتعاون بينها ودراسة السبل الكفيلة بتحقيق ذلك في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية والأمنية، وأن يعقد اجتماع قادم لكبار المسؤولين بالقاهرة لمواصلة بحث كافة التفاصيل ذات الصلة بذلك.في ختام أعمال اجتماعهم عبر الوزراء المشاركون ورؤساء الوفود عن بالغ تقديرهم لاستقبال خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - لهم.صدر في مدينة الرياض 5 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 12 ديسمبر 2018// انتهى //19:49ت م0250

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