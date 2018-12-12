السعودية اليوم / جامعة الملك عبدالعزيز بجدة والأسطول الغربي يبحثان التعاون في مجال الأرصاد



جدة 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واس

ناقش وفد من الأسطول الغربي التابع للقوات البحرية الملكية

والتقى الوفد, عميد الكلية الدكتور عبدالله بن سعد الوقداني وعدد من أعضاء هيئة التدريس المختصين بقسم الأرصاد، حيث بحث الطرفان سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الأرصاد الجوية، وتعزيز أُطر التعاون المشترك بين الجامعة والقوات البحرية الملكية السعودية .

وأكد الدكتور الوقداني حرص الجامعة على تقديم خبراتها العلمية والأكاديمية في مجال الأرصاد الجوية، سعياً لتحقيق رؤية المملكة 2030، في تطوير كفاءات المختصين في مجال الرصد الجوي والتنبؤ به، مفيداً أن قسم الأرصاد يقدم منذ فترة طويلة دورات تدريبية تأسيسية، ومتقدمة لضباط وصف ضباط القوات الجوية الملكية السعودية في مجال الأرصاد الجوية وتوقعات الطقس، بالإضافة لقيام القسم دورات تدريبية مختلفة لمنسوبي الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة .

// انتهى //

19:46ت م

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جدة 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسناقش وفد من الأسطول الغربي التابع للقوات البحرية الملكية السعودية بجدة، خلال زيارته اليوم، لكلية الأرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة بجامعة الملك عبدالعزيز، سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الأرصاد الجوية، وذلك في إطار التعاون بين الجامعة ومختلف الجهات الأخرى .والتقى الوفد, عميد الكلية الدكتور عبدالله بن سعد الوقداني وعدد من أعضاء هيئة التدريس المختصين بقسم الأرصاد، حيث بحث الطرفان سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الأرصاد الجوية، وتعزيز أُطر التعاون المشترك بين الجامعة والقوات البحرية الملكية السعودية .وأكد الدكتور الوقداني حرص الجامعة على تقديم خبراتها العلمية والأكاديمية في مجال الأرصاد الجوية، سعياً لتحقيق رؤية المملكة 2030، في تطوير كفاءات المختصين في مجال الرصد الجوي والتنبؤ به، مفيداً أن قسم الأرصاد يقدم منذ فترة طويلة دورات تدريبية تأسيسية، ومتقدمة لضباط وصف ضباط القوات الجوية الملكية السعودية في مجال الأرصاد الجوية وتوقعات الطقس، بالإضافة لقيام القسم دورات تدريبية مختلفة لمنسوبي الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة .// انتهى //19:46ت م0249

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