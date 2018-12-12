السعودية اليوم / أمير المنطقة الشرقية ينقل تعازي خادم الحرمين الشريفين لملك البحرين في وفاة الشيخة نورة آل خليفة



المنامة 5 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

جاء ذلك خلال استقبال جلالة ملك البحرين في قصر الصافرية اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية.

وقد رحب جلالته ، بسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، معرباً عن عميق شكره وبالغ امتنانه لأخيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على تعازيهما ومواساتهما، وعلى مشاعرهم الأخوية الصادقة النبيلة، والتي تجسد عمق العلاقات التاريخية الراسخة، والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وحمل جلالته سمو أمير المنطقة الشرقية نقل تحياته وتقديره وتمنياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بدوام الصحة والعافية، ولشعب المملكة العربية

// انتهى //

19:41ت م

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المنامة 5 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسنقل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله- لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في وفاة سمو الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة رحمها الله.جاء ذلك خلال استقبال جلالة ملك البحرين في قصر الصافرية اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية.وقد رحب جلالته ، بسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، معرباً عن عميق شكره وبالغ امتنانه لأخيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على تعازيهما ومواساتهما، وعلى مشاعرهم الأخوية الصادقة النبيلة، والتي تجسد عمق العلاقات التاريخية الراسخة، والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.وحمل جلالته سمو أمير المنطقة الشرقية نقل تحياته وتقديره وتمنياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بدوام الصحة والعافية، ولشعب المملكة العربية السعودية المزيد من التقدم والرفعة والرقي.// انتهى //19:41ت م0247

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