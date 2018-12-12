السعودية اليوم / عودة لجنة الصليب الأحمر للعمل داخل ليبيا



طرابلس 5 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واس

التقى وكيل وزارة العدل الليبية لشؤون حقوق الإنسان خالد أبوصلاح الحسناوي في طرابلس اليوم، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا أنطوان ماتلي والمدير الإقليمي لإفريقيا باللجنة الدولية للصليب الأحمر ايجبلي باتريسيا دتزي.

ورحب الحسناوي خلال اللقاء، بعودة اللجنة الدولية للصيب الأحمر للعمل في داخل ليبيا ، مشيدًا بالتعاون المشترك بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووزارة العدل الليبية في مجال تدريب كوادر الشرطة القضائية وتطوير منظومة الرعاية الصحية بالسجون والنهوض بالبنية التحتية لمؤسسة الإصلاح والتأهيل التابعة للوزارة وكذلك في مجال الخبرة القضائية والطب الشرعي.

// انتهى //

19:32ت م

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طرابلس 5 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسالتقى وكيل وزارة العدل الليبية لشؤون حقوق الإنسان خالد أبوصلاح الحسناوي في طرابلس اليوم، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا أنطوان ماتلي والمدير الإقليمي لإفريقيا باللجنة الدولية للصليب الأحمر ايجبلي باتريسيا دتزي.ورحب الحسناوي خلال اللقاء، بعودة اللجنة الدولية للصيب الأحمر للعمل في داخل ليبيا ، مشيدًا بالتعاون المشترك بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووزارة العدل الليبية في مجال تدريب كوادر الشرطة القضائية وتطوير منظومة الرعاية الصحية بالسجون والنهوض بالبنية التحتية لمؤسسة الإصلاح والتأهيل التابعة للوزارة وكذلك في مجال الخبرة القضائية والطب الشرعي.// انتهى //19:32ت م0244

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