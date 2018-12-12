السعودية اليوم / توقيع مذكرة تفاهم بين محافظة الكامل وجامعة جدة



مكة المكرمة 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واس

وقع محافظ الكامل عايد بن محمد المدرع القحطاني مع معالي مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان اليوم, مذكرة تفاهم بين الجانبين تتعلق بتنمية المحافظة وتطويرها وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ في مجال التعليم العالي, كما تم بحث احتياجات وطلبات أهالي المحافظة, بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبيد آل مظف وعميد القبول والتسجيل الدكتور عامر الزايدي وعمداء كليات العلوم والآداب والحاسبات والأعمال بالكامل ورؤساء الدوائر الحكومية والمشائخ بالمحافظة, وذلك بمقر جامعة جدة فرع الكامل .

وعبر محافظ الكامل, عن شكره وتقديره لمعالي مدير جامعة جدة على حرصه وتعاونه الكامل من طلبات واحتياجات أهالي المحافظة, لافتا إلى أنه تم الوصول خلال اللقاء إلى الاستمرار في نقل الطالبات وفتح تخصصات جديدة وتهيئة المكتبة العامة للأهالي مساءً إلى جانب توجيه معاليه بقبول الطلاب المتعثرين وإعطاءهم فرصة للتسجيل مرة أخرى وغيرها من النتائج الإيجابية لهذه الزيارة .

// انتهى //

19:30ت م

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مكة المكرمة 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسوقع محافظ الكامل عايد بن محمد المدرع القحطاني مع معالي مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان اليوم, مذكرة تفاهم بين الجانبين تتعلق بتنمية المحافظة وتطويرها وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ في مجال التعليم العالي, كما تم بحث احتياجات وطلبات أهالي المحافظة, بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبيد آل مظف وعميد القبول والتسجيل الدكتور عامر الزايدي وعمداء كليات العلوم والآداب والحاسبات والأعمال بالكامل ورؤساء الدوائر الحكومية والمشائخ بالمحافظة, وذلك بمقر جامعة جدة فرع الكامل .وعبر محافظ الكامل, عن شكره وتقديره لمعالي مدير جامعة جدة على حرصه وتعاونه الكامل من طلبات واحتياجات أهالي المحافظة, لافتا إلى أنه تم الوصول خلال اللقاء إلى الاستمرار في نقل الطالبات وفتح تخصصات جديدة وتهيئة المكتبة العامة للأهالي مساءً إلى جانب توجيه معاليه بقبول الطلاب المتعثرين وإعطاءهم فرصة للتسجيل مرة أخرى وغيرها من النتائج الإيجابية لهذه الزيارة .// انتهى //19:30ت م0243

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