السعودية اليوم / بلدية ظهران الجنوب تكثف جولاتها الرقابية على المحلات التجارية



ظهران الجنوب 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واس

نفذت بلدية ظهران الجنوب اليوم, جولات تفتيشية ورقابية شملت عددًا من محلات بيع المواد الغذائية, والمطاعم, والبوفيهات، ضمن حملة "غذاؤكم أمانة", التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية, للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم, والبوفيهات, والمحال التجارية, والمراكز الخاصة بتجهيز الحلويات.

وأسفرت الزيارات عن فرض عدد من المخالفات بحق المحال المخالفة, وغير الملتزمة باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه الإنذارات، ومصادرة 43 كيلو غرامًا من المواد الغذائية, كما جرى إغلاق محليين تجاريين.

وأكد رئيس البلدية عوض سعيد آل سياف, أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية لمراقبة المواد الغذائية, وضمان وصولها للمستهلكين بشكل صحي.

// انتهى //

19:27ت م

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ظهران الجنوب 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسنفذت بلدية ظهران الجنوب اليوم, جولات تفتيشية ورقابية شملت عددًا من محلات بيع المواد الغذائية, والمطاعم, والبوفيهات، ضمن حملة "غذاؤكم أمانة", التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية, للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم, والبوفيهات, والمحال التجارية, والمراكز الخاصة بتجهيز الحلويات.وأسفرت الزيارات عن فرض عدد من المخالفات بحق المحال المخالفة, وغير الملتزمة باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه الإنذارات، ومصادرة 43 كيلو غرامًا من المواد الغذائية, كما جرى إغلاق محليين تجاريين.وأكد رئيس البلدية عوض سعيد آل سياف, أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية لمراقبة المواد الغذائية, وضمان وصولها للمستهلكين بشكل صحي.// انتهى //19:27ت م0241

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