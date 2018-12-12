السعودية اليوم / نائب أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل أمير الفوج الأول بوزارة الحرس الوطني في القطاع الغربي



جدة 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، بمقر الإمارة في جدة، أمير الفوج الأول بوزارة الحرس الوطني في القطاع الغربي عبدالعزيز بن نايف بن عبود ، يرافقه وكيل الفوج خالد بن نايف القحطاني .

وقدّم الأمير عبدالله بن بندر ، شكره وتقديره لجميع منسوبي الفوج الأول على ما يقومون به من أعمال .

من جانبه عبّر أمير الفوج الأول والوكيل ، عن شكرهم لسمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة، على كلماته ، مؤكدين حرص الجميع على تحقيق آمال وتطلعات قيادة هذه البلاد.

// انتهى //

18:58ت م

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جدة 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، بمقر الإمارة في جدة، أمير الفوج الأول بوزارة الحرس الوطني في القطاع الغربي عبدالعزيز بن نايف بن عبود ، يرافقه وكيل الفوج خالد بن نايف القحطاني .وقدّم الأمير عبدالله بن بندر ، شكره وتقديره لجميع منسوبي الفوج الأول على ما يقومون به من أعمال .من جانبه عبّر أمير الفوج الأول والوكيل ، عن شكرهم لسمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة، على كلماته ، مؤكدين حرص الجميع على تحقيق آمال وتطلعات قيادة هذه البلاد.// انتهى //18:58ت م0237

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