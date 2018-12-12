السعودية اليوم / الكويت تساهم بمليون دولار لدعم برامج مفوض الأمم المتحدة للاجئين



جنيف 5 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واس

قدمت دولة الكويت مساعدة مالية قدرها مليون دولار أمريكي كمساهمة طوعية تدخل ضمن ميزانية عام 2019م, دعمًا لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير جمال الغنيم أمام مؤتمر التعهدات لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين.

// انتهى //

18:56ت م

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جنيف 5 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسقدمت دولة الكويت مساعدة مالية قدرها مليون دولار أمريكي كمساهمة طوعية تدخل ضمن ميزانية عام 2019م, دعمًا لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين.جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير جمال الغنيم أمام مؤتمر التعهدات لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين.// انتهى //18:56ت م0236

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