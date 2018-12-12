السعودية | وزير الخارجية يرأس اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:04 مساءً, 12 ديسمبر 2018 م

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رأس معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في الرياض اليوم اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن “ارسقا”.

وشارك في الاجتماع كل من معالي وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية سامح شكري، ومعالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي محمود علي يوسف، ومعالي وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال أحمد عيسى عوض، ومعالي وزير الخارجية بجمهورية السودان الديرديري محمد الدخيري، ونائب وزير الخارجية بالجمهورية اليمنية السفير محمد بن عبدالله الحضرمي، والأمين العام لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية السفير زيد مفلح اللوزي.

وبحث وزراء خارجية الدول المشاركة خلال الاجتماع إنشاء كيان للدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، إضافة إلى آفاق التعاون بين الدول ودور إقامة الكيان في تعزيز الأمن والاستقرار والتجارة والاستثمار في المنطقة.

وأوضح معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير أنه تم الاتفاق على أهمية تأسيس هذه الكيان في خطوة ستسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية والاستثمار في هذه المنطقة.

وبهذه المناسبة تقدم معاليه بالتهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مؤكدًا أن تأسيس كيان يجمع دول البحر الأحمر وخليج عدن يعكس رؤيتهما – حفظهما الله- لتعزيز ما بين دول هذه المنطقة من تنسيق وتعاون.