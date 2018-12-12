شكرا لقرائتكم صحة الرياض تكمل استعداداتها للمشاركة في سباق الفورمولا إي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكملت “صحة الرياض” استعداداتها للمشاركة ضمن فعاليات سباقات الفورمولا “الدرعيّة إي بري”، وذلك عبر تقديم خدماتها العلاجية الطبية والوقائية التوعوية، للمشاركين والزوار في المسابقة المزمع إقامتها غدًا الخميس.

وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور ناصر بن فالح الدواس، أن “صحة الرياض” رفعت من جاهزيتها للمشاركة ضمن منظومة الهيئة العامة للرياضة.

وأضاف أن المشاركة تعكس توجه الوزارة و”صحة الرياض” نحو تعزيز وتفعيل الرؤية الوطنية الطموحة، وتحقيق التكامل بين كافة القطاعات.

وأفاد أن مشاركة “صحة الرياض” في فعاليات “فورمولا إي” تأتي في إطار الدور الذي تضطلع به الصحة في كافة المناسبات، حيث صدرت التوجيهات مبكرًا لجميع المرافق الصحية التي تتبع لصحة الرياض في المشاركة بفاعلية (فورمولا إي الدرعية) وإبراز الإنجازات الوطنية الضخمة التي حققتها منظومة الصحة، فضلًا على توعية وتثقيف المجتمع صحيًّا وميدانيًّا من خلال العيادات المشاركة.

وفي نفس الإطار أكد المشرف الميداني على مشاركة “صحة الرياض” في “الفورمولا اي” الدكتور عصام بن سعد الغامدي أن “صحة الرياض” قامت بتهيئة عدد من المرافق الصحية لتوفير الرعاية الطبية للمشاركين في المسابقات وزوارها طيلة فترة الحدث غير المسبوق في المملكة، من خلال 7 عيادات، تم دعمها بعدد من الاستشاريين والأخصائيين والطواقم التمريضية والكوادر المساعدة، وتتواجد هذه العيادات في:

منطقة E-Village بعدد عيادتين، وعيادتين في منطقة العائلة، وعيادة في القرية الثقافية وفعاليات مسك، وأيضًا عيادة في منطقة الحرس الوطني وبيت مبارك، وعيادة في متحف الطريف.

إضافة إلى عدد من الفرق المتحركة لتقديم خدماتها الطبية الفورية، وتشمل مشاركة (الصحة) أيضًا تقديم الرسائل التوعوية والتثقيفية للمشاركين والجمهور على حد سواء.

وتأتي مشاركة (صحة الرياض) في هذه المسابقة دعمًا وواجبًا، وتفعيلًا لمفهوم التفاعل مع كافة المناسبات الوطنية والاجتماعية والرياضية، وحرصًا منها على الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.‎

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