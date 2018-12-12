شكرا لقرائتكم الداخلية تفوز بجائزة أفضل فيلم في مجال مواجهة الجرائم الإلكترونية .. عربيًّا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - فازت المملكة العربية السعودية، ممثلة بوزارة الداخلية، بجائزة أفضل فيلم في مجال مواجهة الجرائم الإلكترونية، خلال المسابقة التي دأبت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب على تنظمها منذ سنوات في إنتاج الأفلام الرامية إلى تعميق الوعي الأمني لدى متابعات الخليج 365 وتشجيعه على الإسهام في الوقاية من الجريمة ومكافحتها.

وتسلم الجائزة نائب مدير الأمن العام اللواء غرم الله بن محمد الزهراني خلال مشاركته في أعمال المؤتمر الـ42 لقادة الشرطة والأمن العرب المنعقد حاليًّا بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية.

كما فازت وزارة الداخلية في دولة فلسطين بجائزة أفضل فيلم في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، ومنحت جائزة أفضل فيلم في مجال مكافحة المخدرات إلى وزارة الداخلية الجزائرية، وآلت جائزة أفضل فيلم في مجال السلامة المرورية إلى وزارة الداخلية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت.

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