شكرا لقرائتكم تقييم الحوادث ينفي استهداف #التحالف مجمع منازل اللاجئين في #الحديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، أن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية نفذت مهمة جوية على مستودع أسلحة تابع لميليشيا الحوثي جنوب الحديدة، لوجود خطر يهدد الملاحة الدولية بالبحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم الفريق، المستشار القانوني منصور المنصور، خلال مؤتمر صحفي مشترك، له اليوم إن قوات التحالف قصفت هدفاً بصعدة كان يتحصن به مسلحون تابعون لميليشيا الحوثي، ولم تستهدف مجمع منازل للاجئين في محافظة الحديدة.

ونفى الفريق تنفيذ قوات التحالف العربي أي مهمة جوية على الطريق الذي يربط مدينتي زبيد والجراحي في محافظة الحديدة، كما نفى استهداف حافلة في محافظة الحديدة، مؤكداً أن “استهداف القوات كان لشاحنة خفيفة ومسلحة بما يتفق مع قواعد القانون الدولي.

وأشار إلى أن قوات التحالف لم تستهدف منزلاً في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، ولكنها استهدفت تجمعات لميليشيا الحوثي بما يتفق مع قواعد القانون الدولي”.

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