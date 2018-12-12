شكرا لقرائتكم تجاوبًا مع “المواطن”.. صهاريج الأمانة تشفط مستنقع مجسم سد جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - في تجاوب سريع مع ما نشرته صحيفة “متابعات الخليج 365”، مساء أمس الثلاثاء، تحت عنوان “كلاكيت ثاني مرة.. الأمطار تحول مجسم سد جازان لمستنقع كبير!”، قامت أمانة جازان بشفط مياه المستنقع في وقت متأخر من مساء أمس وفجر اليوم، وذلك بعد ساعات معدودة من النشر.

ورصدت “متابعات الخليج 365” في وقت مبكر من فجر اليوم الأربعاء وجود عدة صهاريج تابعة لأمانة المنطقة تقوم بشفط مياه المستنقع، بالإضافة إلى وجود عدد من عمال النظافة، وأحد مسؤولي الأمانة للإشراف على شفط مياه المستنقع المحيطة بمجسم السد بشكل كامل.



وأبدى عددٌ من المواطنين امتنانهم لصحيفة “متابعات الخليج 365”، ولمسؤولي الأمانة؛ وذلك لتفاعلهم مع الخبر وتجاوبهم السريع، والقيام بشفط مياه المستنقع بشكل عاجل، قبل تكون بيئة لتوالد وانتشار البعوض، متأملين أن تقوم أمانة المنطقة بالقريب العاجل بوضع حل لمجسم السد والقيام بصيانته، أو إزالته وتشييد مجسم جمالي جديد يزيِّن مدخل المدينة.

وأفادت مصادر لـ“متابعات الخليج 365”، أن أمانة جازان قدر تصدر بيانا إعلاميا حول مجسم السد، وذلك لتنفيذ الصيانة، أو تشييد مجسم جمالي جديد يزيِّن مدخل المدينة خلال الأسابيع المقبلة.



جاء ذلك بعد أن رصدت عدسة “متابعات الخليج 365”، يوم أمس، وجود مستنقع مائي كبير بالمنطقة المحيطة بمجسم السد المهمل الذي يقع على الطريق الدولي وعلى مدخل مدينة جازان بجوار ميدان السد، الذي شيدته شركة إسمنت الجنوب قبل عشرات السنين.

وكان عدد من المواطنين اشتكوا من وجود المستنقع المائي الكبير المحاط بمجسم السد المهمل، وتجاهل أمانة المنطقة من القيام بشفط مياه المستنقع، والذي أصبح يهددهم بانتشار الأمراض الوبائية وانتشار البعوض الناقل للأمراض، مطالبين الأمانة بشفط المستنقع بشكل عاجل وردم المنطقة المنخفضة والمحيطة بمجسم السد.

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