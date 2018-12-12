الان تتابع المملكة تفوز بجائزة أفضل فيلم في مجال مواجهة الجرائم الإلكترونية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- واس

فازت المملكة العربية السعودية، ممثلة في وزارة الداخلية، بجائزة أفضل فیلم في مجال مواجهة الجرائم الإلكترونية، خلال المسابقة التي دأبت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب على تنظمها منذ سنوات في إنتاج الأفلام الرامية إلى تعميق الوعي الأمني لدى المواطن وتشجيعه على الإسهام في الوقاية من الجريمة ومكافحتها.

وتسلم الجائزة نائب مدير الأمن العام، اللواء غرم الله بن محمد الزهراني، خلال مشاركته في أعمال المؤتمر الـ 42 لقادة الشرطة والأمن العرب المنعقد حالیًا بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلیة العرب بالعاصمة التونسیة.

كما فازت وزارة الداخلية في دولة فلسطين، بجائزة أفضل فلم في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، ومنحت جائزة أفضل فيلم في مجال مكافحة المخدرات إلى وزارة الداخلية الجزائرية ، وآلت جائزة أفضل فلم في مجال السلامة المرورية إلى وزارة الداخلية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت.