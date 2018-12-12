الان تتابع نائب أمير مكة المكرمة يعزي صنيتان الضيط في وفاة نجله والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365:

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أميرمنطقة مكة المكرمة ، تعازيه لصنيتان الضيط في وفاة نجله فواز ـ رحمه الله ـ .

وعبّر سموه خلال زيارته لمنزل والد الفقيد، عن صادق تعازيه ومواساته, سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جهته، عبر والد الفقيد عن شكره لنائب أمير منطقة مكة المكرمة على تعازيه ومواساته، مؤكداً أن ذلك ليس بغريب على ولاة أمر هذه البلاد.