عادل الجبير يرأس اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

رأس وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في الرياض اليوم اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن "ارسقا".

وشارك في الاجتماع كل من وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية سامح شكري، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي محمود علي يوسف، ووزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال أحمد عيسى عوض، ووزير الخارجية بجمهورية السودان الديرديري محمد الدخيري، ونائب وزير الخارجية بالجمهورية اليمنية السفير محمد بن عبدالله الحضرمي، والأمين العام لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية السفير زيد مفلح اللوزي.

وبحث وزراء خارجية الدول المشاركة خلال الاجتماع إنشاء كيان للدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، إضافة إلى آفاق التعاون بين الدول ودور إقامة الكيان في تعزيز الأمن والاستقرار والتجارة والاستثمار في المنطقة.

وأوضح وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير أنه تم الاتفاق على أهمية تأسيس هذه الكيان في خطوة ستسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية والاستثمار في هذه المنطقة.

وبهذه المناسبة تقدم معاليه بالتهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ، مؤكدًا أن تأسيس كيان يجمع دول البحر الأحمر وخليج عدن يعكس رؤيتهما لتعزيز ما بين دول هذه المنطقة من تنسيق وتعاون.