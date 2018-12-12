شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة وإتلاف ٤٧ كيلو من المواد الغذائية في حفر الباطن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني) تواصل بلدية غرب حفر الباطن جولاتها الميدانية ضمن برنامج «غذاؤكم أمانة»، حيث نفَّذت جولات على ٢٣ منشأة تم خلالها مصادرة وإتلاف ٤٧ كيلو من المواد الغذائية. تواصل بلدية غرب حفر الباطن جولاتها الميدانية ضمن برنامج «غذاؤكم أمانة»، حيث نفَّذت جولات على ٢٣ منشأة تم خلالها مصادرة وإتلاف ٤٧ كيلو من المواد الغذائية. كما تم إغلاق ٥ منشآت لعدم وجود تراخيص، وإبعاد ٣ عمال، مع تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين.



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