شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: كيان دول البحر الأحمر وخليج عدن سيعزز الأمن والاستقرار والتنمية والاستثمار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) هنأ وزير الخارجية عادل الجبير، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير هنأ وزير الخارجية عادل الجبير، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد على الخطوة المباركة بتأسيس كيان يجمع دول البحر الأحمر وخليج عدن، موضحاً أنها تعكس رؤيتهما لتعزيز التنسيق والتعاون بين دول هذه المنطقة. وقال الجبير عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الأربعاء): «في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن اليوم في الرياض تم الاتفاق على أهمية تأسيس كيان يجمع دول البحر الأحمر وخليج عدن». وأضاف: «إنشاء كيان يجمع دول البحر الأحمر وخليج عدن سيعزز الأمن والاستقرار والتنمية والاستثمار في هذه المنطقة».



شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: كيان دول البحر الأحمر وخليج عدن سيعزز الأمن والاستقرار والتنمية والاستثمار على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة عكاظ وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة عكاظ ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .