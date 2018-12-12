شكرا لقرائتكم فيديو.. هكذا ترى المملكة البحر الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - يومًا بعد يوم تؤكد المملكة أن أمن البحر الأحمر هو أمن المملكة والمنطقة والعالم، الأمر الذي جعل البحر الأحمر محور العديد من المشروعات التنميوية والاقتصادية التي تقودها المملكة.

وعلى المستوى المحلي أقامت المملكة العديد من المشروعات في البحر الأحمر تهدف إلى الجذب السياحي والتنمية الشاملة للمناطق المطلة على البحر الأحمر وتوفر آلاف الفرص الواعدة.

وقد أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على أهمية البحر الأحمر بالنسبة للمملكة وأهمية أن تستغلها المملكة بالعمل مع الدول الأخرى.

ويأتي إعلان المملكة اليوم تأسيس كيان البحر الأحمر بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ليؤكد ما توليه الدولة من أهمية لهذه المنطقة.

حيث سيسهم كيان البحر الأحمر في تحقيق العديد من الأهداف من بينها؛ حماية التجارة العالمية وحركة الملاحة الدولية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال منع القوى الخارجية من لعب أي دور سلبي بالمنطقة إضافة إلى تعزيز الأمن والاستثمار والتنمية للدول المشاركة فيه.

يذكر أن وزير الخارجية عادل الجبير كان قد أعلن اليوم الاتفاق على تأسيس الكيان الذي يضم السعودية ومصر والسودان وجيبوتي واليمن والصومال والأردن.

وأضاف الجبير -خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن في الرياض- أن إنشاء كيان في البحر الأحمر والقرن الأفريقي يُسهم في منع القوى الخارجية من لعب أي دور سلبي بالمنطقة.

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