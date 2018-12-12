شكرا لقرائتكم خبر عن محمد خاتم متحدثاً رسمياً لـ«برنامج الإسكان» ومديراً للتواصل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أصدر وزير الإسكان رئيس برنامج الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل قراراً اليوم (الأربعاء) بتعيين محمد بن خاتم السلمي مديراً للتواصل ومتحدثاً باسم برنامج الإسكان.

ويأتي القرار تنفيذاً للأمر السامي الصادر في شأن حوكمة المسارات الإعلامية لبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030 المتضمن أن يكون المتحدث باسم البرنامج رئيس البرنامج أو من ينيبه، وبهدف رفع مستوى التواصل والتفاعل بين البرنامج والمستفيدين.

ويهدف «برنامج الإسكان» أحد برامج رؤية المملكة 2030 إلى رفع نسبة التملك لدى المواطنين السعوديين إلى 60% في 2020 وإلى 70% في 2030، وتتضافر فيه جهود 16 جهة حكومية وذلك للتغلب على العوائق وتمكين الحلول في القطاع ولتسهيل رحلة التملك لدى المواطنين.