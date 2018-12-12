شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبعث برقية عزاء ومواساة لملك البحرين في وفاة الشيخة نورة آل خليفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض) بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في وفاة الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة. وقال ولي العهد " تلقيت نبأ وفاة أختكم الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة - رحمها الله - وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".



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