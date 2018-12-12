شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودية للشحن» تنقل 58 سيارة ومعدات سباق فورمولا إي من أوروبا إلى الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

أتمّت شركة الخطوط السعودية للشحن نقل (58)، سيارة من سيارات الفورمولا، وقطع غيارها، بالإضافة إلى معدات وتجهيزات أخرى ثقيلة بحمولة تزيد عن 220 طنا، من مختلف المدن الأوربية إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، في الوقت الذي تتواصل فيه الاستعدادات النهائية لانطلاق فعاليات سباق «فورمولا إي ـ الدرعية»، لأول مرة في المملكة الذي سينطلق غداً، برعاية الخطوط السعودية الناقل الرسمي لهذا الحدث الرياضي العالمي.

وتعد بطولة إيه «بي بي فورمولا إي»، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، ضمن سلسلة سباقات السيارات الكهربائية والأولى عالمياً للسيارات الكهربائية بالكامل ذات المقعد الواحد في رياضة السيارات، وتُقام سباقاتها في عددٍ من أكبر المدن في العالم، مثل نيويورك، وهونغ كونغ، وباريس، وروما، وانضمت الرياض عبر المدينة العريقة «الدرعية»، المُدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي إلى المدن العالمية التي تستضيف هذا السباق الكبير.

وتستمر فعاليات السباق ثلاثة أيام، يتخللها عدد كبير من الفعاليات الترفيهية تشمل سباقات الفورمولا، وعروض موسيقية حية، وقرية اليانز الإلكترونية التي تحتوي على العديد من السيارات الكهربائية والعاب إلكترونية، حيث بإمكان الجمهور ومحبي الفورمولا-إي، استكشاف العالم المثير للسيارات الكهربائية.

وكانت شركة الخطوط السعودية للشحن قد نقلت الشهر الماضي المعدات الخاصة لبطولة المصارعة الحرة «كراون جويل» بالإضافة إلى قمرين صناعيين من الرياض إلى شنغهاي، كما قامت المناولة الأرضية بتسهيل نقل اللوحة الثمينة للفنان الروسي التشكيلي فاسيلي كاندينسكي التي تم عرضها ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 في فندق الريتز كارلتون بالرياض.