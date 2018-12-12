رئيس ديوان المظالم يحث منسوبي المحاكم على سرعة الإنجاز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

حث رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف منسوبي المحاكم على سرعة الإنجاز مع جودة المخرج القضائي، من أجل الوصول إلى قضاء عادل وناجز.

واطلع خلال زيارته التفقدية اليوم لمحكمتي الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير والمحكمة الإدارية بأبها على سير العمل في إدارات الدعاوى والأحكام ومتابعة قيد القضايا وتسليم الأحكام، للتأكد من سرعة وجودة إنجاز القضايا، وكذلك اطلع على قاعات الجلسات والدوائر القضائية وكافة إدارات وأقسام المحاكم.

كما التقى قضاة المحاكم، وجرت مناقشة عدد من الموضوعات الهادفة إلى تطوير بيئة العمل والتي تزيد من إنتاجيته وإنجازه وتيسر إجراءاته وتذلل الصعاب التي تواجه المتقاضين.

وبين أن الديوان قطع شوطا طويلا في تنفيذ الكثير من البرامج التطويرية التي أسهمت في تطوير العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، ويسير بخطى ثابتة نحو الرقي بالقضاء الإداري ليصل إلى تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين نظير العناية والاهتمام بمرفق القضاء، والدعم لمشاريعه بما يعينه على تنفيذ خدماته العدلية، وتحقيق خطته الاستراتيجية ورفع كفاءة أدائه القضائي.

من جهة أخرى استقبل اليوسف خلال الزيارة عددا من المراجعين واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، ووجه باللازم حيالها وفق المقتضى النظامي.

وتأتي هذه الجولة امتدادا لزيارات رئيس ديوان المظالم التفقدية لعدد من محاكم الديوان، للاطلاع على سير العمل فيها والوقوف الميداني على إجراءات العمل وفق ما رسمته الخطة الاستراتيجية للديوان 2020، المتواكبة مع رؤية المملكة 2030، وبما يسهم في تحقيق رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة في تطوير المرافق العدلية وإرساء مبادئ العدالة الناجزة.