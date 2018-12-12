شكرا لقرائتكم خبر القيادة تعزي ملك البحرين في وفاة نورة آل خليفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

عزى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في وفاة الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة.

وقال الملك سلمان في برقية عزاء ومواساة "علمنا بنبأ وفاة أختكم الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة - رحمها الله - وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وفي برقية مماثلة عزى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ملك البحرين في وفاة الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة.

وقال ولي العهد "تلقيت نبأ وفاة أختكم الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة - رحمها الله - وأبعث لكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".