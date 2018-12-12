وزير الصحة يرعى منتدى الأجهزة والمعدات الطبية ذات التكلفة العالية

محمد بن مسعود - الدمام - بمشاركة خبراء دوليين من معهد ECRI.. وشركة تيم إنترناشيونال

يرعى وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة غداً الخميس انطلاق فعاليات منتدى "مشروع الاستفادة من الأجهزة والمعدات الطبية ذات التكلفة العالية" والذي ينظمه المجلس الصحي السعودي في فندق حياة ريجنسي الرياض بقاعة اللؤلؤة.

ويهدف المنتدى إلى عرض مبادرات ونتائج المشروع الوطني المهم الذي نفذه المجلس بالتعاون مع معهد ECRI العلمي تنفيذاً لآليات الأساس الاستراتيجي الأول "التمويل" وضمن آلية التنفيذ السابعة في السياسة الرابعة "ترشيد الإنفاق الحكومي في مجال الخدمة الصحية والاستخدام الأمثل للموارد"، وكذلك لعرض نتائج تقييم الوضع الراهن ومناقشة المبادرات التي تم التوصل لها، وفق نتائج دراسة الوضع الراهن والتجارب الدولية في هذا المجال، ويأتي هذا المشروع ضمن مشاريع التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

ويحظى المنتدى بمشاركة خبراء دوليين من معهد ECRI العلمي وشركة تيم إنترناشيونال بالإضافة الى خبراء ومختصين محليين في مجال إدارة الأجهزة الطبية، وستتضمن حواراً مفتوحاً في شأن الإعداد لهذا المشروع الوطني المهم على مستوى المملكة للتعريف بنشاطات المشروع واستراتيجية إدارة التكنولوجيا، واستكشاف آليات مبتكرة يمكن أن تدعم تنفيذ المبادرات وتعزز قيمة الجهود المبذولة في جميع القطاعات الصحية.

تجدر الإشارة إلى أن الهدف الرئيسي للمشروع هو إعداد خطة تنفيذية متكاملة لبرنامج الاستفادة القصوى من الأجهزة والمعدّات الطبية ذات التكلفة العالية استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية، وتقييم الوضع الراهن في المملكة، ووضع آلية للتنسيق بين القطاعات في استخدام الأجهزة والمعدّات الطبية ذات التكلفة العالية، والتي تتوفر في وحدات القطاع الصحي العام والخاص، وكذلك حصر الأجهزة والمعدّات الطبية ذات التكلفة العالية وتحديد توزيعها الجغرافي وتصنيفها وترميزها.