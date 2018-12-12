جولات "البيئة" تطيح بمستودعات لتخزين وبيع الحطب المحلي بالجوف

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ضبطت الفرق الميدانية التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف، وقوات المهمات والواجبات بشرطة المنطقة مستودعين وشاحنات محملة ومجهزة بكميات كبيرة من الحطب المحلي لنقلها خارج المنطقة، وذلك خلال جولاتها الرقابية.
وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الجوف المهندس عبدالله الأحمري، أن فرع الوزارة لن يدخر جهدًا لمحاربة هذه الظاهرة، إذ تستمر عمليات الملاحقة والعقوبات المفروضة من الفرق الميدانية والجهات الأمنية بمنطقة الجوف لضبط المخالفين لأنظمة المراعي والغابات ولائحته التنفيذية.
ودعا المهندس "الأحمري" الجميع إلى التعاون مع الوزارة للمحافظة على الغطاء النباتي والقضاء على ظاهرة الاحتطاب؛ منعاً لتدهور الغطاء النباتي والحفاظ على بيئة صحية نظيفة.
جولات "البيئة" تطيح بمستودعات لتخزين وبيع الحطب المحلي بالجوفصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-12
ضبطت الفرق الميدانية التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف، وقوات المهمات والواجبات بشرطة المنطقة مستودعين وشاحنات محملة ومجهزة بكميات كبيرة من الحطب المحلي لنقلها خارج المنطقة، وذلك خلال جولاتها الرقابية.
وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الجوف المهندس عبدالله الأحمري، أن فرع الوزارة لن يدخر جهدًا لمحاربة هذه الظاهرة، إذ تستمر عمليات الملاحقة والعقوبات المفروضة من الفرق الميدانية والجهات الأمنية بمنطقة الجوف لضبط المخالفين لأنظمة المراعي والغابات ولائحته التنفيذية.
ودعا المهندس "الأحمري" الجميع إلى التعاون مع الوزارة للمحافظة على الغطاء النباتي والقضاء على ظاهرة الاحتطاب؛ منعاً لتدهور الغطاء النباتي والحفاظ على بيئة صحية نظيفة.
12 ديسمبر 2018 - 5 ربيع الآخر 1440
04:34 PM
"الأحمري" يدعو للتعاون للمحافظة على الغطاء النباتي ودحر ظاهرة الاحتطاب
ضبطت الفرق الميدانية التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف، وقوات المهمات والواجبات بشرطة المنطقة مستودعين وشاحنات محملة ومجهزة بكميات كبيرة من الحطب المحلي لنقلها خارج المنطقة، وذلك خلال جولاتها الرقابية.
وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الجوف المهندس عبدالله الأحمري، أن فرع الوزارة لن يدخر جهدًا لمحاربة هذه الظاهرة، إذ تستمر عمليات الملاحقة والعقوبات المفروضة من الفرق الميدانية والجهات الأمنية بمنطقة الجوف لضبط المخالفين لأنظمة المراعي والغابات ولائحته التنفيذية.
ودعا المهندس "الأحمري" الجميع إلى التعاون مع الوزارة للمحافظة على الغطاء النباتي والقضاء على ظاهرة الاحتطاب؛ منعاً لتدهور الغطاء النباتي والحفاظ على بيئة صحية نظيفة.
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المصدر : الخليج 365
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