العراقيون يحتفلون بفوز مبادرتهم بقلادة محمد بن فهد التطوعية

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احتفل العراقيون بفوز مبادرتهم "ثورة الدنابر التطوعية" بالمركز الأول ضمن مجموعة الفائزين بقلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية للأعمال التطوعية في الوطن العربي.
وجاءت هذه المبادرة من خلال حملة تطوعية أطلقها شباب في الموصل بغرض إزالة الأنقاض من الطرقات، وتقديم الخدمات لأهالي المدينة.
وأظهر مقطع فيديو مجموعة من القائمين على المبادرة وهم يتقدمون بالشكر والعرفان لمؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية للأعمال التطوعية، واللجنة التنظيمية على الجائزة، وإدخال السرور الغامر على أهالي العراق بعد الفوز بالمركز الأول بالجائزة التطوعية.
وجاء فوز المبادرة في المجال البيئي خلال فعاليات حفل تكريم فائزين بقلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية للأعمال التطوعية في العالم العربي، الأربعاء الماضي، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، برعاية الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط، من تنظيم الاتحاد العربي للتطوع.
يذكر أن قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية للأعمال التطوعية في الوطن العربي تهدف إلى تحفيز التنافس في الأعمال التطوعية بالوطن العربي، ونشر وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية، وتشجيع المنظمات الأهلية والجهات والأفراد في زيادة مساهمتها بالمشاريع التطوعية المتميزة للإسهام في العملية التنموية، إلى جانب إبراز دور المؤسسات والجهات والأفراد بإعطائهم الاهتمام والتقدير حتى يواصلوا العمل في هذا الإطار.
العراقيون يحتفلون بفوز مبادرتهم بقلادة محمد بن فهد التطوعيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-12
احتفل العراقيون بفوز مبادرتهم "ثورة الدنابر التطوعية" بالمركز الأول ضمن مجموعة الفائزين بقلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية للأعمال التطوعية في الوطن العربي.
وجاءت هذه المبادرة من خلال حملة تطوعية أطلقها شباب في الموصل بغرض إزالة الأنقاض من الطرقات، وتقديم الخدمات لأهالي المدينة.
وأظهر مقطع فيديو مجموعة من القائمين على المبادرة وهم يتقدمون بالشكر والعرفان لمؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية للأعمال التطوعية، واللجنة التنظيمية على الجائزة، وإدخال السرور الغامر على أهالي العراق بعد الفوز بالمركز الأول بالجائزة التطوعية.
وجاء فوز المبادرة في المجال البيئي خلال فعاليات حفل تكريم فائزين بقلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية للأعمال التطوعية في العالم العربي، الأربعاء الماضي، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، برعاية الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط، من تنظيم الاتحاد العربي للتطوع.
يذكر أن قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية للأعمال التطوعية في الوطن العربي تهدف إلى تحفيز التنافس في الأعمال التطوعية بالوطن العربي، ونشر وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية، وتشجيع المنظمات الأهلية والجهات والأفراد في زيادة مساهمتها بالمشاريع التطوعية المتميزة للإسهام في العملية التنموية، إلى جانب إبراز دور المؤسسات والجهات والأفراد بإعطائهم الاهتمام والتقدير حتى يواصلوا العمل في هذا الإطار.
12 ديسمبر 2018 - 5 ربيع الآخر 1440
04:34 PM
شباب في الموصل أطلقوا حملة لإزالة الأنقاض من الطرق
احتفل العراقيون بفوز مبادرتهم "ثورة الدنابر التطوعية" بالمركز الأول ضمن مجموعة الفائزين بقلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية للأعمال التطوعية في الوطن العربي.
وجاءت هذه المبادرة من خلال حملة تطوعية أطلقها شباب في الموصل بغرض إزالة الأنقاض من الطرقات، وتقديم الخدمات لأهالي المدينة.
وأظهر مقطع فيديو مجموعة من القائمين على المبادرة وهم يتقدمون بالشكر والعرفان لمؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية للأعمال التطوعية، واللجنة التنظيمية على الجائزة، وإدخال السرور الغامر على أهالي العراق بعد الفوز بالمركز الأول بالجائزة التطوعية.
وجاء فوز المبادرة في المجال البيئي خلال فعاليات حفل تكريم فائزين بقلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية للأعمال التطوعية في العالم العربي، الأربعاء الماضي، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، برعاية الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط، من تنظيم الاتحاد العربي للتطوع.
يذكر أن قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية للأعمال التطوعية في الوطن العربي تهدف إلى تحفيز التنافس في الأعمال التطوعية بالوطن العربي، ونشر وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية، وتشجيع المنظمات الأهلية والجهات والأفراد في زيادة مساهمتها بالمشاريع التطوعية المتميزة للإسهام في العملية التنموية، إلى جانب إبراز دور المؤسسات والجهات والأفراد بإعطائهم الاهتمام والتقدير حتى يواصلوا العمل في هذا الإطار.
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المصدر : الخليج 365
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