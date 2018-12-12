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محمد بن مسعود - الدمام - بهدف حماية التجارة العالمية وحركة الملاحة الدولية وافقت الدول المشاطئة للبحر الأحمر في اجتماعها اليوم، على إنشاء كيان يضم الدول السبع المشاركة في الاجتماع، وهي: السعودية، ومصر، والسودان، وجيبوتي، واليمن، والصومال، والأردن. ويهدف هذا الكيان إلى حماية التجارة العالمية وحركة الملاحة الدولية.

بينها السعودية.. إنشاء كيان من الدول الـ7 المشاطئة للبحر الأحمر صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-12 وافقت الدول المشاطئة للبحر الأحمر في اجتماعها اليوم، على إنشاء كيان يضم الدول السبع المشاركة في الاجتماع، وهي: السعودية، ومصر، والسودان، وجيبوتي، واليمن، والصومال، والأردن. ويهدف هذا الكيان إلى حماية التجارة العالمية وحركة الملاحة الدولية. 12 ديسمبر 2018 - 5 ربيع الآخر 1440 04:32 PM بهدف حماية التجارة العالمية وحركة الملاحة الدولية بهدف حماية التجارة العالمية وحركة الملاحة الدولية وافقت الدول المشاطئة للبحر الأحمر في اجتماعها اليوم، على إنشاء كيان يضم الدول السبع المشاركة في الاجتماع، وهي: السعودية، ومصر، والسودان، وجيبوتي، واليمن، والصومال، والأردن. ويهدف هذا الكيان إلى حماية التجارة العالمية وحركة الملاحة الدولية.

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المصدر : الخليج 365