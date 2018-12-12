رئيسة وزراء بريطانيا تنجو من تصويت سحب الثقة

محمد بن مسعود - الدمام - حصلت على دعم 158 نائباً محافظاً

نجت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، من سحب الثقة بحصولها على دعم 158 نائباً محافظاً، وواجهت "ماي" تصويتاً في البرلمان على سحب الثقة في قيادتها، وقالت في بيان في داونينغ ستريت قبل التصويت إنها قبلت التحدي وستشارك في التنافس بكل ما لديها.

وصوّت أعضاء البرلمان من حزب المحافظين على هذا فيما بين الساعة 18:00 والساعة 20:00، بحسب توقيت غرينتيش.