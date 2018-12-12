رئيسة وزراء بريطانيا تنجو من تصويت سحب الثقة

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نجت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، من سحب الثقة بحصولها على دعم 158 نائباً محافظاً، وواجهت "ماي" تصويتاً في البرلمان على سحب الثقة في قيادتها، وقالت في بيان في داونينغ ستريت قبل التصويت إنها قبلت التحدي وستشارك في التنافس بكل ما لديها.
وصوّت أعضاء البرلمان من حزب المحافظين على هذا فيما بين الساعة 18:00 والساعة 20:00، بحسب توقيت غرينتيش.
رئيسة وزراء بريطانيا تنجو من تصويت سحب الثقةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-12
نجت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، من سحب الثقة بحصولها على دعم 158 نائباً محافظاً، وواجهت "ماي" تصويتاً في البرلمان على سحب الثقة في قيادتها، وقالت في بيان في داونينغ ستريت قبل التصويت إنها قبلت التحدي وستشارك في التنافس بكل ما لديها.
وصوّت أعضاء البرلمان من حزب المحافظين على هذا فيما بين الساعة 18:00 والساعة 20:00، بحسب توقيت غرينتيش.
12 ديسمبر 2018 - 5 ربيع الآخر 1440
04:52 PM
حصلت على دعم 158 نائباً محافظاً
نجت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، من سحب الثقة بحصولها على دعم 158 نائباً محافظاً، وواجهت "ماي" تصويتاً في البرلمان على سحب الثقة في قيادتها، وقالت في بيان في داونينغ ستريت قبل التصويت إنها قبلت التحدي وستشارك في التنافس بكل ما لديها.
وصوّت أعضاء البرلمان من حزب المحافظين على هذا فيما بين الساعة 18:00 والساعة 20:00، بحسب توقيت غرينتيش.
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المصدر : الخليج 365
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