أمير الرياض يستقبل رئيس وأعضاء إدارة أدبي المنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - بحث تعزيز برامج النادي وتنميتها

استقبل أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي بالرياض، الدكتور صالح بن عبدالعزيز المحمود، وعدداً من أعضاء مجلس الإدارة.

جرى خلال اللقاء، بحث برامج النادي الأدبي في المنطقة، وسبل تعزيزها وتنميتها.