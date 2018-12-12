أمير الرياض يستقبل رئيس وأعضاء إدارة أدبي المنطقة

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استقبل أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي بالرياض، الدكتور صالح بن عبدالعزيز المحمود، وعدداً من أعضاء مجلس الإدارة.
جرى خلال اللقاء، بحث برامج النادي الأدبي في المنطقة، وسبل تعزيزها وتنميتها.
أمير الرياض يستقبل رئيس وأعضاء إدارة أدبي المنطقةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-12
استقبل أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي بالرياض، الدكتور صالح بن عبدالعزيز المحمود، وعدداً من أعضاء مجلس الإدارة.
جرى خلال اللقاء، بحث برامج النادي الأدبي في المنطقة، وسبل تعزيزها وتنميتها.
12 ديسمبر 2018 - 5 ربيع الآخر 1440
04:27 PM
بحث تعزيز برامج النادي وتنميتها
استقبل أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي بالرياض، الدكتور صالح بن عبدالعزيز المحمود، وعدداً من أعضاء مجلس الإدارة.
جرى خلال اللقاء، بحث برامج النادي الأدبي في المنطقة، وسبل تعزيزها وتنميتها.
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المصدر : الخليج 365
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