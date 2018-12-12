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محمد بن مسعود - الدمام - قلد رئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري، اليوم، العقيد عبدالله صقر المطيري؛ إثر صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.
عبّر العقيد "المطيري" عن عميق شكره وامتنانه لولاة الأمر على الثقة الملكية الغالية، متمنياً أن تكون عوناً له؛ لخدمة دينه ومليكه ووطنه.
تهنئ أسرة تحرير "الخليج 365" العقيد عبدالله المطيري، بمناسبة ترقيته، متمنين له مزيداً من التوفيق والنجاح.
"المطيري" عقيداً في "الحرس الملكي"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-12
قلد رئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري، اليوم، العقيد عبدالله صقر المطيري؛ إثر صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.
عبّر العقيد "المطيري" عن عميق شكره وامتنانه لولاة الأمر على الثقة الملكية الغالية، متمنياً أن تكون عوناً له؛ لخدمة دينه ومليكه ووطنه.
تهنئ أسرة تحرير "الخليج 365" العقيد عبدالله المطيري، بمناسبة ترقيته، متمنين له مزيداً من التوفيق والنجاح.
12 ديسمبر 2018 - 5 ربيع الآخر 1440
04:13 PM
قلد رئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري، اليوم، العقيد عبدالله صقر المطيري؛ إثر صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.
عبّر العقيد "المطيري" عن عميق شكره وامتنانه لولاة الأمر على الثقة الملكية الغالية، متمنياً أن تكون عوناً له؛ لخدمة دينه ومليكه ووطنه.
تهنئ أسرة تحرير "الخليج 365" العقيد عبدالله المطيري، بمناسبة ترقيته، متمنين له مزيداً من التوفيق والنجاح.
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المصدر : الخليج 365
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