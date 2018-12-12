"المطيري" عقيداً في "الحرس الملكي"

محمد بن مسعود - الدمام - قلد رئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري، اليوم، العقيد عبدالله صقر المطيري؛ إثر صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

عبّر العقيد "المطيري" عن عميق شكره وامتنانه لولاة الأمر على الثقة الملكية الغالية، متمنياً أن تكون عوناً له؛ لخدمة دينه ومليكه ووطنه.

تهنئ أسرة تحرير "الخليج 365" العقيد عبدالله المطيري، بمناسبة ترقيته، متمنين له مزيداً من التوفيق والنجاح.