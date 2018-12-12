"فيصل بن خالد" يستقبل أمير "الفوج 37" بالحرس الوطني

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد بالمشاركة الفاعلة في حفل استقبال الملك وولي العهد

استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم، أمير "الفوج 37" بوزارة الحرس الوطني بالحدود الشمالية الشيخ فلاح بن مشعل بن حثلين، يرافقه عدد من قيادات ومنسوبي الفوج.

‎وقدّم الأمير "فيصل" شكره وتقديره لمنسوبي "الفوج 37" على ما يقومون به من أعمال متميزة، ومشاركتهم الفاعلة في حفل استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين لمنطقة الحدود الشمالية.

‎من جانبه، أعرب أمير ووكيل "الفوج 37" عن شكرهما لأمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه واهتمامه.