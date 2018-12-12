بلدية جنوب جدة تزيل 160 ألف متر تعديات

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل مخططات عشوائية واستراحات وأحواشاً

أزالت بلدية الجنوب الفرعية وبمشاركة لجنة التعديات ومراقبة الأراضي وشرطة البلدية 150 سوراً واستراحة على مساحة إجمالية بلغت 160 ألف متر مربع، شكلت تعديات ومخططات عشوائية بحي البركة الواقع في منطقة طرفية جنوب المحافظة.

جاء ذلك ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في القضاء على العشوائيات، ومنع التعديات بأشكالها كافة في جميع الأحياء.

وقال رئيس بلدية الجنوب الفرعية م. ممدوح اللحياني: قسم مراقبة التعديات في البلدية، وبمشاركة الجهات المعنية أزال خلال يومي عمل من الأسبوع الجاري جميع الإحداثات والتعديات، والتي شملت استراحات وأحواشاً بلغت مساحة كل موقع ما بين 750م2 و1800م2.

وأضاف: تم استكمال الإجراءات النظامية حيال الموقع، وستجري متابعته؛ لضمان عدم معاودة التعديات.

وأكدت أمانة جدة تواصل جهود البلديات الفرعية الميدانية؛ لمنع المخالفات وإزالة التعديات بكل أشكالها، عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.

وشددت على أن من تثبت مخالفته الأنظمة وتعديه على الأراضي الحكومية فسيكون عرضة للمساءلة القانونية أمام الجهات المعنية.