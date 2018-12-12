خادم الحرمين يعزي ملك البحرين في وفاة الشيخة نورة آل خليفة

محمد بن مسعود - الدمام - سأل المولى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

وعبّر خادم الحرمين الشريفين عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة، سائلاً المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وقد أعرب ملك مملكة البحرين عن بالغ شكره لخادم الحرمين الشريفين على عزائه ومواساته لهم في الفقيدة، داعياً الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على مشاعره الأخوية الصادقة وألا يريه أي مكروه.