مدربة تُفاجأ بحضور مدير الدفاع المدني ورشة عمل قدمتها عن التطوع

محمد بن مسعود - الدمام - اللواء "المرّي": لا أحد أكبر من المعرفة

فوجئت "أبرار" مدربة شابة عند تقديمها ورشة عمل عن العمل التطوعي في فعالية اليوم العالمي للتطوع في مدينة الخبر، بأن من بين الحضور قيادات في مديرية الدفاع المدني بالشرقية، على رأسهم المدير اللواء راشد المري.

وحول الواقعة تقول "أبرار": أي تواضع هذا الذي يجعل من قيادات الدفاع المدني الذين أمضوا نحو ثلاثة عقود من عمرهم في الخدمة ميدانياً، يقبلون أن ينتظموا في ورشة تقدمها لهم شابة تعتبر بالنسبة إليهم حديثة في خبرتها؟ مستدركة: "عندها أدركت أن الدفاع المدني ليس جهازاً نمطياً؛ لوجود هذا الفكر بين قياداته.. لا تعالي على المعلومة والمعرفة".

وأضافت: "لم يسبق لي أن قدّمت دورة أو محاضرة لمتلقين بهذا المستوى من المسؤولية، وعندما حضر المسؤولون من الدفاع المدني للورشة أثناء تقديمي لها، والتي كانت تدور حول "أساسيات العمل التطوعي والسلامة الميدانية فيه"، كنت في صراع بين أن أتكلم في صميم المحاضرة، وأقدّم محتواها العلمي، وبين أن أكون في موقف المتلقي للمعرفة من واقع خبرة الحضور الكبيرة، وأجعلها مادة لبقية الحضور".

وبعد أن مضت الدقائق الأولى في الورشة، وشهدت الجدية العالية من المسؤولين الحاضرين معي في الورشة، والتزامهم بأساسيات الورشة، وعدم مقاطعتهم لي أثناء السرد والشرح، واكتفائهم بالتعليق حين يتاح التداخل للحضور. ركنت إلى المزاوجة في أدائي بين تقديم المعلومة من واقع المحتوى العلمي وخبرتي في مجال العمل التطوعي، وبين استثارة القيادات الحاضرة في الحصول على خبراتهم، وجعلها جزءاً من المادة المقدمة ليستفيد منها بقية الحضور، لاسيما وأن بقية الحضور من مستويات متعددة، وكان أصغرهم طالباً في المرحلة الثانوية.

وتتابع "أبرار" الحاصلة على بكالوريوس في الكيمياء منذ نحو خمسة أعوام: "لاحظت تفاعل القيادات، وفي مقدمتهم مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء راشد المري مع المحتوى الذي قدمته بجدية مطلقة، وظهر لي جلياً عدم التعالي في نقاشهم، كان هناك إنصات مطلق. معتمدين على المشاركة من واقع خبرتهم، وطرح الأمثلة التي تستند على تجاربهم الميدانية".

من جانبه، قال مدير الدفاع المدني في المنطقة الشرقية اللواء راشد المري: "لا أحد أكبر من المعرفة، هكذا تعلمنا من عملنا في الدفاع المدني"، مشيراً إلى أن الدفاع المدني من أكثر الأجهزة التي تهتم بالتطور والتحديث والتعلّم في شتى المجالات.

بدوره، قال مدير إدارة الحماية المدني بمدني الشرقية العقيد علي القحطاني: إن المديرية العامة للدفاع المدني تضم في صفوفها خبرات في مجالات متعددة، وضباطها يحملون شهادات عليا في شتى العلوم بما فيها العلوم الهندسية والتقنية. ونحن في الدفاع المدني نحرص أشد الحرص على إتاحة الفرصة لمنسوبينا في الخضوع لبرامج التعليم والتدريب. وهذا ما يجعل الدفاع المدني في المملكة على درجة عالية من الكفاءة والتطور.