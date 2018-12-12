السعودية اليوم / الكلية التقنية للبنات بنجران تختتم دورة "فن الأنفوجرافيك بالفوتوشوب"



نجران 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واس

اختتمت الكلية التقنية للبنات بنجران بالتعاون مع إدارة التدريب وإدارة نشاط الطالبات بتعليم نجران، دورة تدريبيه بعنوان "فن الأنفوجرافيك بالفوتوشوب"، وذلك بمقر إدارة التدريب.

واستهدف البرنامج الذي قدمته نوره محمد الزحوف, مشرفات الأنشطة، ورائدات النشاط ، وقائدات مدارس، حيث تهدف الدورة إلى تمكين المتدربات من إعداد تقارير ونشرات وبطاقات وأساليب إحصائية بفن الأنفوجرافيك لمواكبة متطلبات العصر بفن الانفوجرافيك إلى جانب تزويد المتدربة بأساليب ومهارات التصميم الجيد الذي يمكنها من تحقيق أهدافها الشخصية والمهنية والعملية.

// انتهى //

16:08ت م

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نجران 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واساختتمت الكلية التقنية للبنات بنجران بالتعاون مع إدارة التدريب وإدارة نشاط الطالبات بتعليم نجران، دورة تدريبيه بعنوان "فن الأنفوجرافيك بالفوتوشوب"، وذلك بمقر إدارة التدريب.واستهدف البرنامج الذي قدمته نوره محمد الزحوف, مشرفات الأنشطة، ورائدات النشاط ، وقائدات مدارس، حيث تهدف الدورة إلى تمكين المتدربات من إعداد تقارير ونشرات وبطاقات وأساليب إحصائية بفن الأنفوجرافيك لمواكبة متطلبات العصر بفن الانفوجرافيك إلى جانب تزويد المتدربة بأساليب ومهارات التصميم الجيد الذي يمكنها من تحقيق أهدافها الشخصية والمهنية والعملية.// انتهى //16:08ت م0178

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