السعودية اليوم / الجامعة العربية المفتوحة تحتفل بتخريج الدفعة الثانية عشرة من طلبة البكالريوس

المنامة 5 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واساحتفلت الجامعة العربية المفتوحة فرع مملكة البحرين بتخريج الدفعة الثانية عشرة من طلبة البكالريوس، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند).وألقت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت طلال بن عبدالعزيز ممثل راعي الحفل، كلمة الأمير طلال بن عبد العزيز بهذه المناسبة هنأ فيها الخريجين وأسرهم، متطلعًا لتحقيق أهداف الجامعة بجهودهم المأمولة والفاعلة في مسار التنمية العربية بما يعود على الوطن بالتقدم والازدهار.وقال سموه، "إن هذه المناسبة برهان جديد على نجاح الجامعة العربية المفتوحة في طرح منهج تعليمي مميز بالجودة والمرونة يلبي طموحات شرائح مجتمعية إلى الالتحاق بركب التعليم في ثماني دول عربية، وما نجاحكم وتخرجكم اليوم إلا دليل على نجاح التعاون القائم بين الجامعة العربية المفتوحة والجامعة المفتوحة في بريطانيا.وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى رئيس الجامعة العربية المفتوحة كلمة أوضح فيها أن الجامعة وفرت تعليمًا عالي الجودة وبأسلوب جديد في الوطن العربي يتجاوز الزمان والمكان والظروف الاقتصادية والاجتماعية ، مشيرًا إلى أن مقاعد الدراسة والتعليم تضم أكثر من 96 جنسية وهي الوحيدة التي يتواصل طلبتها وأساتذتها والعاملون فيها من الدول العربية التسع في بيئة اجتماعية وتعليمية، وتوفر للطلبة تعليمًا معتمدًا عالميًا ومحليًا.ثم ألقى الدكتور بدر الدين إبراهيم مدير الجامعة العربية المفتوحة فرع مملكة البحرين ، كلمة أشار فيها إلى أن الجامعة خضعت للاعتماد البرامجي من هيئة ضمان الجودة والتدريب في البحرين بعامي 2013- 2014 للبرامج المحتفى بتخريج طلابها اليوم ، منوها أن اهتمام الجامعة بالجودة يأتي تماشيا مع استراتيجية مجلس التعليم العالي2014-2024 الذي يستهدف تزويد خريجين بالمهارات والمعرفة والسلوكيات المطلوبة للنجاح في اقتصاد المعرفة العالمي مع الإسهلام في النمو المستدام والمنافس للبحرين.وأعرب، عن سروره بتخريج 220 خريجا في إدارة الأعمال وتقنية المعلومات ، مما سيزيد من عدد خريجي فرع الجامعة إلى أكثر من 2000 خريج وخريجة منذ افتتاح فرع الجامعة في 2003".وفي ختام الحفل سلمت الأميرة ريما بنت طلال الشهادات على الطلبة الخريجين.// انتهى //15:47ت م0171