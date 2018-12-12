شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي ملك البحرين في وفاة الشيخة نورة آل خليفة والان نبدء بالتفاصيل

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - ، اليوم اتصالاً هاتفياً بجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

وعبر خادم الحرمين الشريفين عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى سمو الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة، سائلاً المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وقد أعرب جلالة ملك مملكة البحرين، عن بالغ شكره لخادم الحرمين الشريفين على عزائه ومواساته لهم في الفقيدة، داعياً الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على مشاعره الأخوية الصادقة وأن لا يريه أي مكروه.

كما أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، اليوم اتصالاً هاتفياً بصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، أعرب فيه عن بالغ تعازيه ومواساته في وفاة سمو الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة - رحمها الله- ، داعيا الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة الصبر والسلوان.

وقد عبر سمو ولي عهد البحرين عن عظيم شكره لخادم الحرمين الشريفين على صادق عزائه ومواساته لهم في الفقيدة، سائلا المولى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين و شعب المملكة كافة من كل شر.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في وفاة الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة.

وقال سمو ولي العهد " تلقيت نبأ وفاة أختكم الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة – رحمها الله – وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب" .