تعرف على أهداف #كيان_البحر_الأحمر

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جدة - خالد شويل - بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تم اليوم الإعلان عن الاتفاق على فكرة تأسيس كيان لدول البحر الأحمر وخليج عدن.

ويهدف كيان البحر الأحمر إلى تحقيق ما يلي:

حماية التجارة العالمية وحركة الملاحة الدولية. يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. منع القوى الخارجية من لعب أي دور سلبي بالمنطقة. سيعزز الأمن والاستثمار والتنمية للدول المشاركة فيه.

يذكر أن وزير الخارجية عادل الجبير كان قد أعلن اليوم الاتفاق على تأسيس الكيان الذي يضم السعودية ومصر والسودان وجيبوتي واليمن والصومال والأردن.

وأضاف الجبير -خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن في الرياض- أن إنشاء كيان في البحر الأحمر والقرن الأفريقي يُسهم في منع القوى الخارجية من لعب أي دور سلبي بالمنطقة.

ويعد هذا هو الاجتماع الوزاري الثاني من نوعه، لبحث تفعيل التعاون المشترك بين هذه الدول، ومناقشة التحديات الأمنية التي تواجه الملاحة في أحد أهم شرايين التجارة العالمية.

واستضافت القاهرة الاجتماع الأول منتصف ديسمبر الماضي على مستوى كبار مسؤولي دول السعودية والأردن وجيبوتي وإريتريا واليمن والسودان.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على المبادئ الأساسية للتعاون بين الدول المتشاطئة للبحر الأحمر كخطوة أولى على سبيل وضع أسس التعاون المشترك في كل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

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