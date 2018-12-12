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شكرا لقرائتكم بمبادرة من الملك سلمان.. تأسيس #كيان_البحر_الأحمر وخليج عدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أعلن وزير الخارجية عادل الجبير أنه تم الاتفاق على فكرة تأسيس كيان لدول البحر الأحمر وخليج عدن يُسهم في منع القوى الخارجية من لعب أي دور سلبي بالمنطقة.
وأضح الجبير أن الفكرة مبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لتحقيق الاستقرار في المنطقة حيث سيضم الكيان السعودية ومصر والسودان وجيبوتي واليمن والصومال والأردن
وأضاف الجبير -خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن في الرياض- أنه سيتم إنشاء كيان في البحر الأحمر والقرن الأفريقي يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
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