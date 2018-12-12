شكرا لقرائتكم تضم 186 مقعدًا .. الزورق تصل مرفأ #طيران_أديل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلن طيران أديل أحدث طيران اقتصادي وثالث أكبر مشغل بالمملكة والمملوك بالكامل للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، عن انضمام الطائرة رقم 9 إلى أسطوله الذي يتكون بالكامل من طراز ايرباص A320 CEO .

ومن المتوقع أن يرتفع عدد طائرات الأسطول إلى 11 طائرة بنهاية عام 2018 وما بين 25 و 50 طائرة بحلول عام 2023 وذلك ضمن خطة الشركة التشغيلية لتلبية الطلب المتزايد على السفر الجوي من قبل قاعدة عملائها المتنامية.

وقد تم تسمية الطائرة الجديدة الزورق وهو يمثل أحد أزهى النجوم في كوكب النهر والذي يستخدم قديماً من قبل العرب للاهتداء إلى الطريق أثناء الرحلات البحرية، ووصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة مساء أمس قادمة من مصنع شركة إيرباص بتولوز في فرنسا، والطائرة الجديدة تتميز بمقصورة ركاب من درجة واحدة تضم 186 مقعدًا، وتقدم مستويات عالية من الراحة للمسافرين، كما تم تجهيزها بمنافذ يو إس بي USB وحامل للأجهزة الإلكترونية الخاصة.

وأوضح كون كورفياتس، الرئيس التنفيذي لـ طيران أديل أن استلام الشركة للطائرة الجديدة في هذا التوقيت يعد مناسبة غالية، حيث إنها تأتي بالتزامن مع ذكرى البيعة الرابعة لتولي الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية، وبهذه المناسبة رفع التهنئة نيابة عن كافة منسوبي ومنسوبات الشركة لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتي تسعى لتحقيق خير وأمن ورفاهية متابعات الخليج 365 والمقيم على أرض المملكة والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لهم في جميع المجالات، منوهاً بما حققه “طيران أديل” خلال عامه الأول من إنجازات متلاحقة ونجاحات مستمرة وذلك بفضل ما يحظى به قطاع الطيران المدني من اهتمام بالغ ودعم مستمر من قيادة المملكة، كون قطاع الطيران يعد المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد الوطني.

وبين الرئيس التنفيذي لطيران أديل أن الطائرة الجديدة تعتبر إضافة استراتيجية هامة تضاف إلى أسطول طائرات الشركة الأخرى، مشيراً إلى أن وصول الطائرات الجديدة لشركات الطيران يساهم في تنفيذ خططها التوسعية من خلال فتح وجهات جديدة على شبكتها، إضافةً إلى زيادة عدد الرحلات بين الوجهات الحالية القائمة، كما يعزز من الكفاءة التشغيلية للشركة والتي تعد أحدث طيران اقتصادي بالمملكة وأفضل شركة طيران نائشة في منطقة آسيا والمحيط الهادي لعام 2018م، إلى جانب إسهامها في إنجاز الأهداف المستقبلية لمواكبة مشاريع النهضة والتقدم التي تشهدها المملكة العربية السعودية.

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