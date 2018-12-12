جدل حول #عودة_الإملاء_والخط_للمناهج

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جدة - خالد شويل - أثيرت حالة من الجدل بين المغردين حول جدوى عودة الإملاء والخط للمناهج، ففي الوقت الذي يرى فيه البعض أن عودة الإملاء والخط أمر مهم لكي يتمكن الطلاب من إجادة الكتابة رأى البعض الآخر أن المناهج التي تضمنت الإملاء والخط في السابق لم تنجح في تعليم الطلاب الكتابة.

وأطلق المغردون وسمًا على موقع توتير بعنوان ” عودة الإملاء والخط للمناهج ” لكن الطريف في الأمر أنه احتوى على خطأين حيث كتب مطلق الهاشتاق كلمة عودة بدون تاء مربوطة وكلمة الإملاء بدون همزة أسفل الألف ما أثار بعض السخرية من الوسم.

في البداية قالت آلاء: ” من الضروري أن ترجع الإملاء والخط للمناهج لأن هناك عددا كبيرا من الناس لا يعرفون كيف يكتبون اللغة العربية بالشكل الصحيح.”

وقال عبدالله : “التعليم عندنا يرتبط برؤية وزير وفريق عمله وعندما يرحل ويكتشفون أنه أخطأ يتراجعون ويصححون ما قام به ويتعاملون معه على أساس أنه إنجاز لهم”

وأضاف مغرد آخر أن الإملاء من المواد الهامة في المرحلة الابتدائية وأن قرار حذفها من المناهج كان خطأ كبيرًا من البداية.

بدورها قالت الجوهرة عبدالله إنها تقوم كل مساء بتعليم أولادها الكتابة والإملاء بنفسها بعدما لمست تأخر مستواهم في الكتابة.

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