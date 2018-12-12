شكرا لقرائتكم بسبب كلمة أحمق .. جوجل تواجه تهمة الانحياز السياسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - بالرغم من أن نتائج البحث على موقع جوجل تعتمد على المليارات من الكلمات الرئيسية التي يتم تصنيفها وفقا لأكثر من 200 عامل متصل الصلة والشعبية إلا أن المستخدمين يمكنهم التحكم في خيارات نتائج البحث من خلال تزويد جوجل بكلمات مفتاحية عن صور أو موضوعات لا تتطابق مع المحتوى المنشور.

وهذا الأمر تسبب في موقف محرج لشركة جوجل العملاقة وتعرضت لاتهامات بالانحياز السياسي ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وذلك بعد ثبوت ظهور صورة ترامب عند البحث على كلمة أحمق باللغة الإنجليزية.

وخضع رئيس مجلس إدارة جوجل، ساندر بيتشاي، لجلسة استماع في الكونغرس الأمريكي حيث وجهت له النائبة عن ولاية كاليفورنيا ، زو لوفجرين، سؤالا عن السر وراء ظهور صورة جوجل عندما تبحث عن كلمة Idiot والتي تعني أحمق؟

ونفى رئيس جوجل أي تدخل من الشركة في تحديد نتائج البحث مشيرًا إلى أن ذلك يرتبط بما يقوم المستخدمون بإدخاله عند إضافة الصور أو الملفات المختلفة فيقوم جوجل بقراءة ما يتم كتابته وتخزينه لتقديمه للمستخدمين عند البحث بهذه الكلمات.

وسألته لوفجرين قائلة: إذن لا يوجد رجل صغير يجلس خلف الستار يستكشف ما الذي سيتم عرضه للمستخدم، وأن الأمر بالأساس تصنيف مما يولده المستخدمون فرد بالقول: نعم.

ويوفر جوجل خيارات كثيرة من البحث سواء فيما يتعلق بالبحث الحر أو البحث المتقدم أو البحث عن الصور أو مقاطع الفيديو أو غيرها من آليات البحث.

ويتيح جوجل تصفية نتائج البحث وتخصيصها للعثور على ما تبحث عنه بالضبط. على سبيل المثال، يمكنك العثور على مواقع تمّ تحديثها خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة فقط أو صور ذات لون محدد ولا تؤدي تصفية نتائج البحث إلى تغيير أي من إعدادات البحث في جوجل.

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