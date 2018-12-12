الان تتابع السعودية: الاتفاق على فكرة تأسيس كيان لدول البحر الأحمر وخليج عدن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات

أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق على فكرة تأسيس كيان لدول البحر الأحمر وخليج عدن، مشيرة إلى أن هذا الكيان سيعزز الأمن والاستثمار والتنمية لدول الحوض.

وقالت، اليوم الأربعاء، إن كيان البحر الأحمر، مبادرة من الملك سلمان لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن الكيان يضم السعودية ومصر والسودان وجيبوتي واليمن والصومال والأردن.