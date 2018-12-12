شكرا لقرائتكم خبر عن فهد بن سلطان يلتقي القنصل اليمني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك)

التقى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم (الأربعاء)، القنصل العام للجمهورية اليمنية لدى المملكة علي محمد العياشي، الذي يزور المنطقة حالياً.

ورحب أمير المنطقة بالقنصل اليمني، منوهاً بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، كما جرى تبادل الأحاديث الودية.

من جانبه، أعرب القنصل العام اليمني علي العياشي لأمير منطقة تبوك عن بالغ شكره وتقديره على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بما تشهده منطقة تبوك من نهضة تنموية في شتى المجالات.