شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ديوان المظالم يتفقد محكمة الاستئناف بعسير والمحكمة الإدارية بأبها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

زار رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم (الأربعاء) محكمتي الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير والمحكمة الإدارية بأبها.

واطّلع اليوسف خلال زياراته التفقدية على سير العمل في إدارات الدعاوى والأحكام ومتابعة قيد القضايا وتسليم الأحكام؛ للتأكد من سرعة وجودة إنجاز القضايا، وكذلك اطّلع على قاعات الجلسات والدوائر القضائية وكافة إدارات وأقسام المحاكم.

كما التقى بقضاة المحاكم، وتمت مناقشة عددٍ من الموضوعات الهادفة إلى تطوير بيئة العمل وتزيد من إنتاجيته وإنجازه وتيسر إجراءاته وتذلل الصعاب التي تواجه المتقاضين.

وحث الدكتور اليوسف منسوبي المحاكم على سرعة الإنجاز مع جودة المخرج القضائي؛ من أجل الوصول إلى قضاء عادل وناجز، مبيناً أن ديوان المظالم قطع شوطاً طويلاً في تنفيذ الكثير من البرامج التطويرية التي أسهمت في تطوير العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، ويسير بخطى ثابتة نحو الرقي بالقضاء الإداري ليصل بإذن الله تعالى إلى تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نظير العناية والاهتمام بمرفق القضاء، والدعم لمشاريعه بما يعينه على تنفيذ خدماته العدلية، وتحقيق خطته الاستراتيجية ورفع كفاءة أدائه القضائي.

من جهة أخرى، استقبل اليوسف خلال الزيارة عدداً من المراجعين واستمع إلى مطالبهم وحاجاتهم، ووجه باللازم حيالها وفق المقتضى النظامي.

وتأتي هذه الجولة امتداداً لزيارات رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري التفقدية لعددٍ من محاكم الديوان؛ للاطلاع على سير العمل فيها والوقوف الميداني على إجراءات العمل وفق ما رسمته الخطة الإستراتيجية لديوان المظالم 2020، المتواكبة مع رؤية المملكة 2030، وبما يسهم -بإذن الله- في تحقيق رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة في تطوير المرافق العدلية وإرساء مبادئ العدالة الناجزة.