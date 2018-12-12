شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 270 كرتون تمور في مخيم الدشوش بمحافظة مأرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مأرب)

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 270 كرتوناً من التمور في مخيم الدشوش بمحافظة مأرب يستفيد منها 1620 فرداً، وذلك ضمن إجمالي المخصص للمحافظات اليمنية والبالغ ثلاثة آلاف طن تمور.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشاريع المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز التي بلغت 301 مشروع.