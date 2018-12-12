وصول طلائع ضيوف خادم الحرمين للعمرة إلى المدينة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - المدينة المنورة

بدأت طلائع ضيوف المجموعة الـ13 من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتوافد على المدينة المنورة اليوم .

ووصل وفد المستضافين من دولة جزر القمر وعددهم 19 ضيفا، فيما يتوالى وصول 203 معتمرين من الشخصيات الإسلامية البارزة من 8 دول أفريقية، وهي إثيوبيا، إريتريا، السنغال، جزر القمر، جيبوتي، مالي، جنوب إفريقيا، نيجيريا، أوغندا، ومن المقرر أن يكتمل وصول جميع ضيوف البرنامج غدا .

وكان في استقبال الضيوف لدى وصولهم مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، الأمين العام للبرنامج المكلف علي الزغيبي، وعدد من مسؤولي البرنامج، حيث أنهيت إجراءات وصولهم ثم استقلوا الحافلات إلى مقر إقامتهم في أحد الفنادق بجوار الحرم النبوي الشريف.

ورفع الضيوف شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على هذه الاستضافة الكريمة لأداء مناسك العمرة وزيارة المدينة المنورة، عادين البرنامج أحد الأعمال الجليلة التي يقدمها من أجل خدمة الإسلام والمسلمين، وإحدى جهود ومبادرات المملكة لخدمة المسلمين ونشر الوسطية والاعتدال.

البرنامج الثقافي والدعوي للضيوف يتضمن:

لقاء مع إمام الحرم النبوي الشريف

زيارة مسجد قباء

زيارة موقع شهداء أحد

زيارة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف

زيارة معرض القرآن الكريم